Après 30 ans chez Capcom, le producteur de la saga Street Fighter quitte l'éditeur japonais

Dans un premier temps, c'est encore le département audio qui permet à Yoshoniro Ono de travailler sur Street Fighter Alpha puis Street Fighter III 3rd Strike. De nombreux autres titres l'occupent ensuite jusqu'à ce qu'il parvienne à faire renaître la franchise considérée comme moribonde par certains pontes de l'éditeur japonais.

Une équipe et un budget lui sont alloués de sorte qu'il puisse assurer la production et la gestion du projet Street Fighter IV… avec le succès que l'on connaît. Plus de 9 millions d'exemplaires (toutes versions confondues) plus tard, il est logiquement reconduit dans ses fonctions pour le nouvel opus, Street Fighter V qui sort en février 2016.

Depuis, des tensions pourraient avoir émergé et alors que se dessine la succession de ce cinquième opus, les projets autour de Street Fighter VI ne semblent pas faire l'unanimité chez Capcom. Est-ce la raison pour laquelle Yoshoniro Ono a décidé de tirer sa révérence ? Dans son tweet, il n'en laisse rien paraître.

M. Ono ne donne en réalité aucune raison sur les causes de son départ, pas plus qu'il n'en donne sur ses plans à venir.