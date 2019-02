Un nouveau week-end gratuit pour Rainbow Six Siege

Des parties gratuites jusqu'au 18 février

Quelques changements à signaler au niveau des packs

Ainsi, dès à présent, les joueurs PC, PS4 et Xbox One peuvent accéder à toutes les cartes et à tous les modes gratuitement.Pour cela, il est nécessaire de vous rendre à cette adresse et de sélectionner la plateforme de votre choix.Attention : les heures de disponibilité varient en fonction des supports. Les joueurs PC sont les moins bien lotis, puisque l'offre s'achèvera le dimanche 17 février à 21h. Les joueurs sur consoles auront droit à quelques heures de plus : le week-end gratuit prendra fin le lundi 18 février à 9h sur Xbox One et à 14h sur PS4. Actuellement,est à -60% sur toutes les machines. De plus, la progression du week-end sera conservée si vous décidez de vous procurer le jeu par la suite.Pour terminer, Ubisoft a annoncé une petite refonte des différentes éditions disponibles à l'achat. Lava disparaître et les détenteurs de cette édition seront basculés automatiquement vers laL'donne accès à tous les agents de l'Année 1 pour 30€, l'comprend le pass garantissant l'obtention des 8 agents de l'Année 4 pour 60€ et l'embarque les 52 agents accompagnés de leurs DLC et tous les avatars des années 3 et 4 pour un total de 100€.