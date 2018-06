Pokémon GO : une màj permet (enfin) d'échanger ses Pokémon avec des amis

Différents paliers d'amitié... pour différents bonus

L'échange de Pokémon enfin possible

Niantic continuera de développer cette nouvelle facette du jeu

Modifié le 18/06/2018 à 17h35

L'ajout d'amis est là ! Les joueurs pourront désormais s'échanger des codes uniques de 6 caractères pour s'ajouter en amis sur l'application.Les joueurs pourront ainsi consulter les statistiques de jeu des personnes figurant sur leur liste d'amis, ainsi que leur activité récente sur l'application. Ils pourront également s'échanger des cadeaux disponibles aux Pokéstops ainsi que dans les Arènes. Parmi ces cadeaux, pas mal de gadgets plus ou moins utiles, mais surtout de nouveaux oeufs exclusifs. Et parmi les nouveautés, un nouvel oeuf jaune « obligeant » son possesseur à marcher 7 km pour le faire éclore de manière à obtenir une forme d'Alola exclusive d'un Pokémon classique.Niantic précise également que plusieurs niveaux d'amitié seront disponibles. De simple « Connaissance », les amis pourront progressivement passer à « Good Friend », puis « Great Friend », « Ultra Friend » été enfin « Best Friend », chaque palier d'amitié offrant de meilleurs bonus.Par exemple, combattre au sein d'une arène avec un « Meilleur ami » offrira un bonus d'attaque bien supérieur à celui offert lors d'un combat avec un simple « Bon ami ».Si la possibilité de s'ajouter en ami est déjà une petite révolution en soi, le fait de pouvoir désormais s'échanger des Pokémons est encore un niveau au-dessus. Cette fonction était attendue depuis 2016 par les nombreux utilisateurs de l'application, la voilà désormais officielle.La première chose à savoir sur ce point est que l'échange de Pokémon ne fonctionne que de manière « locale ». Comprenez par là qu'il faut être physiquement en face de la personne avec qui l'on veut échanger, pour que la fonctionnalité soit disponible. Le second point à prendre en compte est qu'il est nécessaire pour les deux joueurs d'être au minimum au niveau 10.Si ces deux conditions sont réunies, il n'y a alors pour ainsi dire plus de limite dans les possibilités offertes par le commerce de Pokémon. Plus de limite, sauf peut-être la poussière d'étoile qu'il faudra débourser à chaque échange. Là encore, le niveau d'amitié jouera un rôle prépondérant dans l'opération puisqu'un échange avec une simple « Connaissance » pourra coûter 1 million en poussière d'étoile, alors qu'unavec son « Meilleur ami » ne sera facturé que 40 000 unités.Le niveau d'amitié jouera également un rôle majeur dans les métiers spéciaux. Ce genre de transaction ne sera disponible qu'à partir d'un certain niveau d'amitié, « Great Friend » et au-delà, il s'agira de la seule façon possible de pouvoir s'échanger des Pokémons légendaires, brillants, ou des spécimens pas encore connectés au Pokédex. Là encore, le coût en poussière d'étoile sera élevé mais, une fois de plus, plus le niveau d'amitié augmentera, plus la facture de la transaction diminuera.Le dernier point à noter concernant la nouvelle fonction est que led'un Pokémon peut modifier ses stats : plus le niveau d'amitié entre les dresseurs sera haut, plus il y a de chances que le nouveau venu conserve les statistiques élevées qu'il avait avec son ancien propriétaire.C'est au cours d'une petite conférence de presse réalisée lors de l'E3 que Kirsten Koa, ingénieur logiciel en chef de cette mise à jour a prévenu les joueurs :De nouvelles fonctionnalités qui promettent de beaux jours aux événements « IRL » dédiés à Pokémon GO, tels que la GO Fest ou les Community Days.