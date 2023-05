Vous avez aimé Cuphead ? Un FPS au style Disney rétro, ça vous dit ?

Même si vous n'y avez encore jamais joué, vous n'avez probablement pas oublié Cupdhead. Ce titre, développé par le studio MDHR, et sorti initialement en septembre 2017, a laissé une trace indélébile dans de nombreux esprits, et pas seulement pour ses combats de boss ardus. Sorti tout droit des années 1930, que ce soit pour sa direction artistique digne d'un cartoon ou encore pour sa bande-son jazzy, ce jeu de plateforme/action en 2D a depuis été dérivé en série animée sur Netflix avec The Cuphead Show!.