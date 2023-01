Il va bientôt être beaucoup plus facile de jouer à Hitman

Mais dans quelques semaines, Hitman 3 (sorti il y a un an) va devenir Hitman: World of Assassination. Au-delà de ce changement de nom, cet opus va désormais intégrer le contenu de Hitman 3, celui de Hitman GOTY et le contenu standard de Hitman 2. Il en coûtera 70 dollars, tandis que Hitman et Hitman 2 ne pourront plus être achetés. Pour celles et ceux qui en veulent plus, un pack Deluxe à 30 dollars ajoutera le pack Deluxe de Hitman 3 et sa collection Seven Deadly Sins ainsi que les extensions de Hitman 2.