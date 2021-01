James Bond : le jeu vidéo d'IO Interactive (Hitman) livre ses premiers détails

Cette semaine, c'est donc ce mystérieux jeu James Bond qui est sous le feu des projecteurs par l'intermédiaire d'un article danois. L'occasion d'apprendre que le look de l'agent secret ne reprendra pas le modèle de Daniel Craig ou d'un autre acteur aperçu dans les longs-métrages. De plus, l'histoire sera totalement originale et pourrait donner naissance à une trilogie. Mais avant cela, il va forcément falloir que le premier opus trouve son public.