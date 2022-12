Il transforme sa maison en terrain de Call of Duty pour livrer un show son et lumière époustouflant

Depuis plusieurs années maintenant, Tom BetGeorge organise des spectacles son et lumière assez époustouflants. En mettant en scène sa propre maison, il propose au public des prestations dignes des plus grands parcs d'attractions. Entre 2021 et 2022, ce passionné et sa famille ont quitté leur maison de Tracy, en Californie, pour déménager dans une plus grande demeure, non loin de là, dans la petite localité de Linden. Une opportunité pour Tom BetGeorge de créer un show encore plus imposant.