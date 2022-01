Une série fondée sur le jeu vidéo Lost Judgment serait en chantier

Alors que les joueurs PC attendent toujours une arrivée plus qu'incertaine de la licence PlayStation sur leurs machines, Judgment, ou plus exactement le second opus, Lost Judgment, pourrait bien débarquer sous une nouvelle forme.

D'après le site japonais Nikkan Gendai, l'acteur/chanteur/idole Takuya Kimura, qui prête ses traits au héros Takayuki Yagami, aurait proposé à la chaîne TV Asahi un projet d'adaptation. Projet auquel elle aurait dit oui, d'autant que la star aurait refusé dans le même temps une saison 3 à BG Personal Bodyguard.

Une autre source venue de la production aurait également évoqué qu'une adaptation en long-métrage serait en chantier en parallèle. Pour mémoire, la saga Yakuza, dont Judgment est un spin-off, aura également le droit à des films .