Nintendo World Cup : le football façon Double Dragon, sur NES !

Aussi loufoque qu’un River City Ransom (dont il était originellement un spin-off), Nintendo World Cup a su séduire les joueurs de l’époque par son humour omniprésent, son ambiance singulière et un côté décalé (et bagarreur) complètement inattendu. Alors oui, c’est un peu répétitif et pas très passionnant en solo, mais à deux (voire trois ou quatre) joueurs, l’expérience est transfigurée et on part alors pour de longues sessions de jeu, entre fous rires, tacles assassins et tirs spéciaux qui font décoller les gardiens.