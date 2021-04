GTFO : ce midi sur Twitch, vous entendrez crier la rédac'

Afin de vous préparer au mieux à ce qui va se tramer tout à l'heure (de notre côté nous sommes plus parés que jamais, bien entendu), rappelons brièvement ce qu'est GTFO.

Développé par le studio indépendant 10 Chambers et disponible en accès anticipé depuis 2019, GTFO est un survival horror coopératif à la première personne. Pensez Left 4 Dead, en beaucoup moins second degré et rigolo, avec des couloirs très (TRÈS) sombres, et une mort qui vous guette à chaque couloir si vous ne faites pas preuve de prudence.

Jusqu'à quatre joueurs devront s'aventurer dans différentes zones souterraines afin de découvrir la source d'une étrange infection ayant transformé les résidents en terribles et horribles créatures. Chaque joueur pourra choisir parmi différentes classes, disposant chacune d'un équipement spécifique afin de répondre au mieux aux besoins de son équipe et de la mission en cours.

Pour progresser dans les différents niveaux de GTFO, sang-froid, organisation, discrétion et coopération de tous les instants sont de mise. Avec tout ceci en tête, qu'est-ce qui pourrait mal se passer pour nos quatre valeureux joueurs qui vont vous régaler d'une démonstration de haut vol à partir de 12h30 sur la chaîne Twitch de Clubic ?

Rendez-vous tout à l'heure pour le découvrir !