Un ancien producteur de The Witcher 3 fonde son studio et dévoile son premier jeu, Gord

Gord, c’est son nom, est un jeu d’aventure et de stratégie à l’ambiance sombre et poisseuse. Et le moins que l’on puisse dire c’est que, dès le premier coup d’œil, on ressent la prégnance du travail de l’ancien de CD Projekt RED sur la saga du sorceleur. Une atmosphère qui invoque, au-delà de l’influence de The Witcher, aussi bien l’aspect survivaliste de Frostpunk que la patte dark fantasy de Darkest Dungeon.