Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red publie la liste complète des correctifs et modifications du patch 1.2

Parmi les changements appelés à cor et à cri depuis la sortie du jeu, le patch 1.2 vient principalement nettement améliorer la conduite. Sur les consoles ancienne génération et les configurations PC les moins bien loties, le faible framerate pouvait entraîner des problèmes de ce point de vue. Avec le patch 1.2, ces soucis devraient être lissés, rendant la conduite dans son ensemble bien plus agréable. Il est également désormais possible de décoincer son véhicule dans certaines situations.

Autre point amélioré via ce patch 1.2 : les forces de police de Night City devraient avoir moins tendance à sortir de nulle part, et particulièrement dans le dos de notre personnage. Celles-ci s'accompagnent également d'un drone venant apporter un peu plus de logique à une omniscience parfois douteuse.

Autre changement demandé notamment sur la version PC : il est désormais possible de modifier de nombreuses touches et également de désactiver l'esquive lors de la double pression de la même touche directionnelle. L'esquive peut désormais disposer de sa propre touche attribuée. Quelques attributions de touches sont encore bloquées, mais cela devrait changer dans une mise à jour ultérieure.