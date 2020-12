No More Heroes 1, 2... et 3, bientôt sur PC ?

A en croire les dernières données de l'ESRB (Entertainment Software Rating Board), les jeux No More Heroes 1 et 2 seraient en route vers le PC. Tous deux sont en effet listés sur un document de l'organisme de classification américain évoquant leur portage.

Rappelons que les deux jeux ont été lancés respectivement en 2007 et 2010 sur cette bonne vieille Nintendo Wii. Ils devraient donc arriver dans les prochaines semaines (voire les prochains mois) sur PC, tandis que No More Heroes 3 est attendu sur Nintendo Switch dans le courant de l'année 2021, sans plus de précision.