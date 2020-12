Amplitude dévoile Endless Dungeon, un "tactical rogue-lite space western"

Déjà au travail sur son ambitieux jeu de stratégie Humankind (à venir le 22 avril prochain sur PC), le studio Amplitude, désormais épaulé par Sega, avait une surprise dans sa manche à l'occasion de la cérémonie des Game Awards. À ne pas confondre avec le jeu Dungeon of the Endless de 2014, Endless Dungeon a dévoilé une première vidéo et quelques informations.

Dans ce titre, qui ressemble tout de même fortement à une suite du jeu tout juste mentionné, une bande d'explorateurs échoués dans une station spatiale abandonnée vont devoir en percer les secrets et survivre aux choses qui attendent derrière chaque porte. Attendu sur PC et consoles (Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5), le jeu n'a en revanche pas encore de date de sortie.