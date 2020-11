Vampire : The Masquerade se lance dans la mode du Battle Royale

Vampire: The Masquerade relate une guerre séculaire entre différents clans de vampires (Tremere, Toreador, Brujah, Ventrue et tant d'autres) pour la domination du monde et de leur bétail : les humains. Pour les arrêter dans leur soif de sang inextinguible, des créatures fantastiques, comme les loups-garous, et des humains développent différentes armes grâce aux technologies modernes et à la magie.

Un univers riche donc, et un terreau idéal pour un Battle Royale. Dans cette version, le théâtre de la guerre sanguinaire sera Prague et il sera possible, comme dans tout Battle Royale, de jouer en solo ou en groupe.

Cette déclinaison de l'univers de World of Darkness, à l'instar de Bloodlines 2, est attendue pour la seconde moitié de 2021. Reste encore à déterminer sur quelles plateformes le titre sera jouable.