Quelle franchise de jeu vidéo abandonnée aimeriez-vous voir de retour ?

Certaines franchises légendaires ont une place à part dans l'histoire du jeu vidéo et sont d'ailleurs encore massivement jouées aujourd'hui, notamment par le biais de versions remasterisées. On pense bien sûr à Mario, Pokémon, Grand Theft Auto, Final Fantasy, The Legend of Zelda, etc. D'autres franchises n'ont toutefois pas eu cette chance et ont tout bonnement été abandonnées au fil des années…