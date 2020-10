Le jeu vidéo Kingdom Come : Deliverance va être adapté en live-action

Après un long développement et une solide campagne KickStarter, en 2018 sortait le RPG médiéval en monde ouvert Kingdom Come: Deliverance. Edité par Deep Silver et développé par le nouveau studio Warhorse Studios, le titre recevait en majorité de bonnes critiques, et ce malgré un énorme besoin de patchs après la sortie, pour rendre l'expérience moins… « Rugueuse ».

Aujourd'hui, le studio derrière ce jeu, à forte volonté de réalisme et de fidélité historique, dévoile son envie de l'adapter en live-action (en film ou en série, telle est la question). En partenariat avec la société Wild Sheep Content d'Erik Barmack (un ancien de chez Netflix), le développement et surtout la recherche de scénaristes et réalisateurs a commencé.

Notons d'ailleurs que Wild Sheep Content s'occupera également de l'adaptation en film de la saga Yakuza, dont nous parlions il y a peu.