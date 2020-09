Star Wars Squadrons : l'éditeur publie un court métrage pour introduire le jeu !

La sortie de Star Wars : Squadrons approche et EA fait monter la pression côté marketing. Cela passe aujourd'hui par un court-métrage d'animation réalisé en collaboration avec Motive Studios, Lucasfilm et ILM.

Dans cette vidéo de presque sept minutes, se déroulant après la bataille d'Endor et avant les événements du jeu, il est question de suivre un pilote impérial en difficulté alors que la flotte de la Nouvelle République frappe les Chantiers navals de Var-Shaa. On ne vous en dit, bien évidemment, pas plus, pour vous laisser découvrir la conclusion par vous-même, d'autant que l'un des personnages impliqués sera à côtoyer dans la campagne solo.

Rendez-vous le 2 octobre sur PS4, Xbox One, PC (Origin, Steam et Epic Games Store) ou encore VR sur PS4 et PC avec compatibilité cross-play.