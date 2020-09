L'exclusivité PlayStation The Unfinished Swan débarque par surprise sur PC et iOS

En ce moment, il fait bon être un joueur PC curieux d'exclusivités consoles. Entre les Yakuza, Persona 4 Golden ou encore Horizon Zero Dawn pour n'en citer que quelques uns, les portages sont de plus en plus nombreux et la tendance ne semble pas vouloir s'inverser. Aujourd'hui, c'est The Unfinished Swan qui a décidé de quitter la galaxie PlayStation pour arriver sur PC (Steam et Epic Games Store à 11,24 €) et iOS (à 5,49 €).

The Unfinished Swan, premier jeu du studio Giant Sparrow - à qui l'on devait en 2017 l'acclamé What Remains of Edith Finch - met le joueur dans la peau d'un jeune orphelin nommé Monroe. Celui-ci, accompagné d'un cygne, va devoir explorer un mystérieux monde en noir et blanc en éclaboussant le décor de couleurs.