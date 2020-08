Alerte nostalgie : un remake du city builder culte Pharaon arrive en 2021

Si, comme votre serviteur, vous aimez les city builders et que vous avez autour de la trentaine, des noms comme Caesar III, Zeus ou encore Pharaon devraient remuer les souvenirs de formidables nuits blanches à gérer des villes et leurs habitants… Eh bien préparez vous du café en avance, car en 2021 arrivera Pharaoh: A New Era, un remake du jeu culte d'Impression Games et Sierra.

Annoncé lors de la Gamescom, le titre à venir l'an prochain est développé par les français de Triskell Interactive (qui, en 2015, ont notamment proposé Lethis - Path of Progress, un sympathique city builder hommage à Pharaon et autres), et édité par Dotemu (récemment acclamé pour Streets of Rage 4). Une jolie équipe donc, pour un projet qui reste cependant encore un peu flou.

La page Steam du jeu promet pour le moment des graphismes remis au goût du jour jusqu'à l'ultra HD, avec un style 2D-isométrique « entièrement refait ». Les mécaniques de gameplay d'époque seront toujours présentes, mais modernisées (merci d'ajouter des raccourcis pour accélérer ou ralentir le temps). Enfin, l'extension Cléopâtre : Reine du Nil sera bien entendu intégrée au jeu, et un éditeur de cartes sera également de la partie.