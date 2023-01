Une "vraie" Ferrari, même électrique, c'est une Ferrari avec un son de moteur à combustion !

Comme le reste de l'industrie automobile, Ferrari n'échappe pas à la nécessité d'anticiper l'avenir et la fin annoncée des moteurs à essence. Il s'agit cependant d'une marque historique très liée au sport automobile, et la clientèle a du mal à imaginer des supercars plus ou moins silencieuses.

C'est donc un véritable sujet chez Ferrari EV qui a été abordé l'été dernier lors d'un appel avec les investisseurs. Benedetto Vigna, PDG de la marque, a indiqué que le son faisait partie des éléments qui caractérisaient une Ferrari, et que chaque moteur de chaque modèle se devait d'être identifiable.

L'idée pourrait paraître futile, mais Ferrari n'est pas le premier constructeur à intégrer des sons simulés à ses véhicules. Mercedes-Benz et BMW ont par exemple intégré des technologies similaires à leurs véhicules électriques. Enfin, les constructeurs n'hésitent pas à mettre en avant le fait qu'un véhicule qui fait du bruit, même si ce dernier est numérique, renforce l'attention du conducteur et la sécurité des piétons ou des cyclistes à proximité. Le tout serait prévu à l'horizon 2025, il faudra donc faire preuve de patience.