Critique | Les Animaux fantastiques, les Secrets de Dumbledore : le spin-off d'Harry Potter a-t-il enfin trouvé la bonne formule ?

La réalisation se montre ici propre et discrète, tant dans les scènes d'exposition, qui ne dévient guère plus de simples champ-contrechamp, que dans les affrontements entre sorciers, toujours lisibles. David Yates semble être toutefois passé en mode « pilotage automatique » et ne retrouve pas la ferveur de ses premiers travaux, qui profitaient de quelques idées malicieuses de réalisation et de découpage.

On aurait aimé aussi plus de décors réels et de tournage en extérieur. Le métrage semble intégralement filmé en studio et sur fond vert, et si les effets numériques sont globalement réussis, certains décors, à la profondeur de champ limitée, font peine à voir.

La photographie sombre de ces Animaux Fantastiques a été étudiée pour marquer une franche différence avec la saga Harry Potter, mais ce manque de lumière et de couleur ne sert finalement qu'à masquer les environnements, notamment la première scène du film qui se passe dans une jungle où il n'est jamais possible de voir plus loin que deux ou trois arbres.