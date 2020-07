Akira, référence de l'animé japonais et de la SF, s'offre un coffret de légende

C'est le 18 novembre prochain que sera disponible ce nouveau coffret Akira, lequel contiendra donc l'intégrale de ce manga on ne peut plus culte, en édition originale, noir et blanc.

Rappelons que le manga Akira est paru au début des années 1980, et se déroule dans la ville de Neo-Tokyo, en 2019, après que la ville eut été détruite par une mystérieuse explosion en décembre 1982, déclenchant la Troisième Guerre mondiale.