Freaks Out : des monstres et des nazis, que demander de plus ?

Réalisé et co-scénarisé par Gabriele Mainetti (On l'appelle Jeeg Robot), Freaks Out arrive au cinéma le 30 mars prochain dans nos contrées. La sortie du long-métrage a été repoussée plusieurs fois en Italie pour finalement arriver en octobre dernier, avant sa présentation en France.

L'intrigue de Freaks Out se déroule à Rome en 1943, en pleine occupation nazie. Le film s'intéresse alors à Matilde, Cencio, Fulvio et Mario, quatre phénomènes de foire d'un cirque qui vont tenter de fuir vers l'Amérique en faisant usage (ou non) de ce qui ressemble bien à des pouvoirs surnaturels…