Un été de science-fiction : 5 bandes dessinées à glisser dans votre valise

Les vacances c’est aussi fait pour se divertir, et Yojimbot vous apportera pour sûr votre lot d’aventures et d’action. L’histoire se déroule dans un monde post-apocalyptique, au cœur d’un parc à thème abandonné, uniquement peuplé de robots, qui avaient à l’origine pour but d’accompagner et de divertir les visiteurs.

Aujourd’hui livrés à eux-mêmes, ces androïdes sont condamnés à suivre leur programme jusqu’à l’extinction de leurs circuits. Or voilà qu’arrivent deux humains, un père et son fils. Pourchassés par leurs congénères, ils vont tenter de traverser le parc, se retrouvant en contact avec les robots.



Nous voilà encore face à l'œuvre d’un auteur complet : Sylvain Repos est au scénario et au dessin, et nous propose ainsi une œuvre incomparable. Yojimbot est un produit de son époque, un mélange d'inspirations franco-belges, de comics et mangas, pour un dessin dynamique et de belles scènes d’action. Les bagarres sont souvent des moments difficiles à représenter en BD, mais on sent ici que l’auteur maîtrise ses chorégraphies de combat : les scènes sont fluides, lisibles et captivantes. Alors oui, c’est juste un tome 1, et l’histoire n’est pas terminée, mais si vous souhaitez en lire plus tout de suite, sachez que Sylvain Repos a également créé un webtoon dédié, disponible sur Webtoon Factory .