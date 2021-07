Sélénie : trouvez refuge sur la face cachée de la Lune

Vous aurez reconnu le nom du petit frère de Sélénie : Méliès, comme le célèbre cinéaste et inventeur des trucages. Et il faut croire que ce n’est pas la seule façon dont le réalisateur a inspiré les auteurs Fabrice Lebeault et Greg Lofé : Cacochyme, un androïde à tête de Lune, joue le rôle de gardien de la mémoire de ce peuple de terriens exilés.



Un bel hommage à des œuvres visuelles anciennes et fondatrices, c’est peut-être la meilleure façon de définir Sélénie. Le dessinateur a fait le choix de la ligne claire, ce style graphique typique de la bande dessinée franco-belge à la manière de Tintin ou Yoko Tsuno, par exemple. Pourtant, l’œuvre n’a rien d’un pavé nostalgique et ennuyeux. Le duo reprend habilement ces codes tout en proposant une histoire moderne et accrocheuse, soulignée par un trait élégant.