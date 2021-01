Vous pouvez vous faciliter les sous-titres sur VLC avec seulement deux raccourcis clavier

Alors que le CES arrive à grand pas, et espérons quelques (r)évolutions, il est temps pour nous de nous replonger dans l'année 2020. Cette dernière année n'a pas révolutionner le secteur, en partie à cause de la crise, mais elle fut l'occasion de consolider certaines orientations, de dessiner un peu plus l'avenir et, d'une certaine façon, de préparer le bouleversement à venir pour le Bluetooth. Petite revue de l'étrange année 2020 et des tendances pour l'année 2021.