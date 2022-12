Genshin Impact : la première expo d'art débarque à Paris, en voici les contours

Arrivé de nulle part à son lancement sur PC, mobile et PS4 en septembre 2020, Genshin Impact est parvenu à se forger une communauté mondiale très conséquente. Aujourd'hui, le RPG du studio chinois miHoYo revendique 63 millions de joueurs et un contenu colossal a été créé pour garder tout ce beau monde occupé. À l'heure actuelle, plus de 60 personnages peuvent être joués et 14 bandes originales ont été composées pour l'occasion.