Genshin Impact, élu meilleur jeu Android de 2020 par Google

Vous le savez sans doute si vous avez lu notre test complet de Genshin Impact, mais le titre de miHoYo est très loin de se résumer à sa simple étiquette « free-to-play », avec ce qu’elle suppose en matière de qualité au rabais.

Le studio chinois livre avec son jeu un open-world très complet qui, bien que très inspiré de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sait se créer au fil des heures une identité propre.

Enfin, si Genshin Impact est souvent décrié pour sa politique en matière de micro-transactions (il reste un gacha), tout le monde vous le dira : il est largement possible de s’amuser des dizaines d’heures sur le titre sans avoir à dépenser le moindre centime.