Un Master Chief se cache dans chaque Xbox Series S (mais ne la démontez pas pour autant)

Les sorties des Xbox One X et One S, en 2017, ont rapidement été suivies de vidéos de démontage des consoles. C'est alors que les gens ont remarqué de petites estampes sur le matériel, à l'intérieur des consoles, en hommage à la saga Halo.

Évidemment, tradition oblige, les sorties des Xbox Series X et Series S se déroulent de la même façon. Ainsi, le youtubeur américain Modern Vintage Gamer a posté une vidéo du démontage de sa Xbox Series S, dans laquelle il dévoile l'hommage de 2020.