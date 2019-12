Voici comment améliorer l'autonomie de votre Nintendo Switch (Lite ou non)

Comment préserver (autant que possible) la batterie de la Nintendo Switch ?

Luminosité et Mode Avion

Veille automatique, vibrations, mode sombre...

Source : LifeHacker

S'il est évident que nous sommes très nombreux à apprécier le côté nomade de la Nintendo Switch , nous sommes également souvent en quête d'une autonomie supérieure. Voici quelques astuces très simples pour économiser de précieuses minutes de batterie...Vous êtes peut-être un tout nouveau propriétaire de Nintendo Switch, ou bien un joueur de longue date, et vous souhaitez optimiser l'autonomie de votre console pour vos sessions nomades. En effet, peu importe le modèle dont on dispose, l'autonomie n'est clairement pas le point fort de la console...Bien sûr, en mode nomade, si l'autonomie de la machine est calculée à partir de nombreux facteurs sur lesquels on ne peut influer, on peut toutefois modifier certaines fonctionnalités.Par exemple, le simple fait de modifier la luminosité de l'écran de la Nintendo Switch aura un effet immédiat sur l'autonomie de la machine.Ainsi, lorsqu'il n'est pas utile de jouer avec le curseur poussé à 100 %, le simple fait de jouer à 75 %, voire 50 % de luminosité a un effet positif indéniable sur l'autonomie de la console, sans pour autant gâcher l'expérience de jeu.De même, lorsque vous n'avez pas besoin d'utiliser le mode online de votre jeu, ni même de naviguer sur l'eShop, il est vivement conseillé de passer la Nintendo Switch en «». Bien sûr, pour jouer en ligne ou simplement effectuer les mises à jour des jeux et de la console, il conviendra de désactiver ce «».Une option utile notamment sur la Nintendo Switch Lite et/ou sur la Switch classique en mode 100 % nomade (comprenez sans la moindre manette sans-fil appairée), puisque le «» coupe également les fonctions Bluetooth de la console. De ce fait, en «», vous ne pouvez pas utiliser la moindre manette sans-fil.Pour préserver la batterie, on peut également modifier les réglages au niveau de la « Veille Automatique ». Cette dernière peut être configurée de manière à ce que la console entre en mode veille au bout d'un certain temps d'inactivité.Ce réglage peut être paramétré de une à trente minutes, voire être désactivé totalement. Evidemment, plus vous choisissez un temps réduit, plus vous «» de la batterie.De même, si les joy-con détachables de la Nintendo Switch standard sont dotés d'une fonction de vibration, certains joueurs n'ont pas forcément envie de voir leur machine vibrer en mode nomade. Via le menu Réglages, il est possible de désactiver les vibrations, ce qui peut là aussi permettre d'économiser un peu de batterie. Cela ne s'applique cependant pas à la Nintendo Switch Lite.Dans le même registre, certains préconisent également d'opter pour le thème sombre de la console. En l'absence d'écran OLED, on voit mal quelle différence notable cela peut engendrer au niveau de la batterie, mais à défaut de soulager cette dernière, cela préservera vos yeux, et ça aussi c'est important.