Après cinq ans d'absence, Nintendo est de retour au Brésil pour lancer... La Nintendo Switch

Dès le 18 septembre prochain, les joueurs brésiliens vont donc pouvoir acheter une toute « nouvelle » console : la Nintendo Switch. La console sera en effet disponible à l'achat dans le pays, en ligne, mais aussi via diverses boutiques comme Lojas Americanas et Magazine Luiza.

Elle sera affichée au tarif de 2 999 réaux brésiliens, soit environ… 470 € tout de même. Les manettes Pro Controller et joy-con seront également disponibles séparément, sans oublier de nombreux jeux Switch évidemment comme Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8, ou encore Animal Crossing: New Horizons, soit un sacré « line-up de lancement ».