JSAUX propose toujours plus d'accessoires pour profiter de son Steam Deck

Plus classique, de multiples supports, pieds, câbles, écrans de protections et autres batteries de recharge sont aussi proposés par JSAUX qui annonce aujourd'hui la sortie prochaine d'un nouveau dock encore plus ambitieux que le précédent, même si l'emplacement SSD n'est plus au menu. Disponible en deux versions – HB1201 et HB0801 – le dock se distingue par son support rétractile, sa (très) riche connectique et ses illuminations RVB.

Gageons que JSAUX, mais aussi de nombreuses autres sociétés spécialisées dans les accessoires, imaginent encore pas mal de gadgets.