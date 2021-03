Steam Remote Play Together : des promos le 25 mars pour fêter l'ouverture de la fonctionnalité à tous

Du jeudi 25 mars au soir jusqu'au lundi 29 mars au soir également, Valve va organiser un événement autour de sa technologie Steam Remote Play Together. Cela passera non seulement par des promotions sur des « centaines de titres » compatibles avec la fonctionnalité, mais également un marathon de livestreams sur Steam, Twitch et YouTube, assurés par des streamers partenaires.

Pour mémoire, Steam Remote Play Together permet aujourd'hui de jouer en multijoueur en ligne à des jeux initialement pensés pour être joués en local. Il suffit qu'une seule personne possède et installe le jeu, puis invite ses amis, directement via Steam ou bien via un simple lien.

Cette dernière méthode permet notamment depuis peu d'inviter des gens qui n'ont pas de compte Steam, ouvrant la fonctionnalité a encore plus de joueurs potentiels en utilisant l'application Steam Link (disponible sur Windows, macOS, Linux, iOS et Android).