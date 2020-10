Steam : le filtrage arrive dans le chat, paramétrable par les joueurs

Ce système de filtrage est actif dans le chat Steam (sur mobile, web et desktop) et dans les jeux partenaires (dont CS:GO, Destiny 2 et Dota 2 dont le système de filtres a inspiré cette nouveauté). Les messages reçus par des amis, eux, ne sont pas filtrés par défaut.

Des options permettent cependant d'étendre ce filtre à ses contacts Steam et d'ajouter des mots spécifiques à ne pas laisser passer, ou à l'inverse d'assouplir les règles voire de carrément désactiver le filtrage.

Pour trouver ces options, un petit peu trop cachées, le plus rapide est de cliquer sur le nom de votre profil Steam en haut à droite, puis sur « Préférences du magasin ». Là, il suffira de descendre jusqu'à la section « Préférences du contenu de la communauté » pour modifier les options selon vos choix.