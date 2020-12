Bloodborne, Horizon, God of War et Shadow of the Colossus s'invitent... dans Ghost of Tsushima

Histoire de clore l'année 2020 en beauté, Ghost of Tsushima s'offre de nouvelles tenues à déverrouiller, inspirées directement de certaines licences PlayStation.

Ainsi, via la mise à jour 1.18 du jeu (déjà disponible), les joueurs peuvent réaliser divers défis, qui permettront de mettre la main sur des tenues complètes inspirées des jeux God of War, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus et Bloodborne.