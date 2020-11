Ghost of Tsuhima établit un record d'exclusivité originale PS4 avec 5 millions de copies vendues

Après un développement de longue haleine et semé d'embûches, le travail de Sucker Punch sur Ghost of Tsushima semble porter ses fruits à merveille. La dernière nouvelle licence de la PS4 s'inscrit en effet comme la mieux vendue de la console sur une période de quatre mois.

À titre de comparaison, Horizon: Zero Dawn, pourtant considéré comme l'une des meilleures exclusivités originales de la PS4, n'a été vendu « que » à 3,4 millions d'exemplaires sur une même période de quatre mois. The Last of Us Part II, une exclusivité non originale de par son statut de suite, s'est vendu quant à lui à 4 millions d'exemplaires dans les trois jours suivant son lancement, devenant ainsi l'exclusivité PS4 s'étant la mieux vendue en un laps de temps si court.

Un succès complet pour Sucker Punch donc, qui travaillait déjà depuis longtemps avec Sony au travers des licences Sly Cooper et InFamous, mais qui signe ici une performance critique et commerciale sans précédents pour le studio américain.

Ceci devrait donc lui assurer un bel avenir sur la PS5, et nous savons déjà que le studio veut remettre le couvert pour une suite à cet open-world au Pays du Soleil Levant.