League of Legends : pourquoi l'éditeur Riot pourrait remettre en cause toute une saison

Alors que ceci intervient à peine quelques jours avant le début du Summer Split de la LCS, la LCSPA met à profit sa posture pour exiger plusieurs conditions, parmi lesquelles un format de promotion et de relégation entre les ligues majeures et mineures. Mais également un « partage des recettes pour les salaires des joueurs de 300 000 dollars par équipe de la NACL et par an. »

Pour Naz Aletaha, responsable mondial de l'e-sport chez LoL, il n'est pas question de faire des concessions. Il écrit dans un billet de blog : « Ce n'est tout simplement pas viable et, pour être tout à fait honnête, cela ne devrait pas être nécessaire ». En effet, il souligne que d'autres ligues mineures dans le monde parviennent à prospérer par leurs propres moyens. Mais, pour la LCSPA, l'argument ne tient pas : « L'Amérique du Nord dispose aujourd'hui d'un développement sans téléspectateurs, sans soutien institutionnel, sans emplois rémunérateurs et sans avenir. »

En conséquence, Riot a décidé de retarder le début de la saison de deux semaines, tout en encourageant les joueurs qui ne sont pas en grève à prendre le relais dans les équipes. L'ambiance dans la LCS est donc plutôt mauvaise, d'autant plus que l'éditeur menace l'annulation pure et simple de la saison, ce qui empêcherait les équipes nord-américaines de se qualifier pour le championnat du monde. Aletaha explique : « Ce n'est pas une issue que nous souhaitons, mais c'est malheureusement nécessaire pour assurer un système mondial équitable et compétitif ».

À l'image de cet évènement, l'e-sport semble être à la croisée des chemins, et le secteur pourrait bien connaître de nombreuses évolutions dans les années à venir. Avec ou sans la reconnaissance du CIO, qui se fait cruellement attendre.