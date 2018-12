Twitter rétro-pédale et affiche de nouveau les clients utilisés pour tweeter

Aider à mieux comprendre les habitudes des utilisateurs

Source : 9to5Mac

Eh bien après avoir abandonné la fonctionnalité il y a de ça de longues années,rétropédale et affiche de nouveau les clients de ses utilisateurs.Celles et ceux qui utilisent la dernière version de Twitter pour iOS peuvent d'ores et déjà constater le retour de la source des tweets.C'est bien beau tout cela, mais à quoi ça sert de voir que machin a tweeté depuis iOS et que machine l'a fait depuis Tweetdeck sur un ordinateur Windows ?Selon Twitter, cet affichage permet à chacun de mieux comprendre les habitudes des personnes qu'ils suivent, et renseigne sur un tas d'indicateurs comme le contexte dans lequel un tweet est publié.Selon le réseau social, cela peut également être révélateur de la fiabilité d'un compte.Ah bon.