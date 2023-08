X Pro (TweetDeck) devient officiellement payant

En revanche, il y a une (petite) bonne nouvelle pour les professionnels et les power users qui utilisent quotidiennement cet outil très pratique. L'ancienne (et meilleure) version de X Pro, remplacée depuis quelques semaines par une nouvelle itération à laquelle il était possible d'échapper après quelques manipulations dans les paramètres, est encore accessible sans s'abonner. La question est évidemment : pour combien de temps encore ?