Twitter va enfin permettre d'éditer les tweets, mais... il y a un "mais"

Combien de fois avez-vous tweeté un peu trop rapidement puis réalisé, trop tard, qu'une grosse faute d'orthographe ou de grammaire ou une erreur de compréhension s'était glissée en plein milieu de vos 280 caractères alloués ? Pas le choix donc de publier un second message ou d'effacer votre tweet pour corriger.

Cela fait plusieurs années que la situation dure et les utilisateurs les plus connectés à la plateforme en ont plus que marre. Twitter semble l'avoir bien compris et a annoncé il y a quelques mois travailler à une option pour modifier ses tweets une fois publiés.

Après quelques semaines d'attente, et entre deux épisodes du feuilleton rocambolesque du rachat avorté du réseau social par Elon Musk, Twitter vient d'annoncer la mise en ligne d'un nouvel outil d'édition. Seulement, tous les abonnés au réseau ne pourront pas tout de suite en profiter.