The OG App, l'app Instagram sans pub, déjà supprimée de l'App Store par Meta

Instagram est aujourd'hui l'application la plus choyée par Mark Zuckerberg et ses équipes afin de capter un public plus jeune et très prisé des publicitaires. L'entreprise a ajouté coup sur coup plusieurs formats avec les Stories, piquées à Snapchat, ou les Reels, clones des TikTok, pour attirer utilisateurs et influenceurs et proposer davantage de publicité entre chaque courte vidéo.