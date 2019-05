COMPUTEX 2019 - Steelseries dévoile Apex Pro, un clavier mécanique aux touches ajustables

© Steelseries

Touche « forte », touche « légère » :a développé dede modifier automatiquement la pression requise pour enregistrer une presse en fonction de vos activités, pour le jeu ou le travail, et les a utilisés dans ses nouveaux claviersetLes claviersutilisent despour déterminer le point d'activation, ce qui, selon la société, les rend également plus rapides. Un champ magnétique devrait en effet réagir plus rapidement qu'un mécanisme physique : il est similaire à celui des, comme le séquenceur Omen X de HP. Les sensibilités peuvent être réglées entre 0,4 (le plus court) et 3,6 mm (le plus long), ce qui correspond à une plage assez large.Vous pouvez même affecter différents niveaux de sensibilité à différentes touches : si vous avez besoin des touches ZQSD qu'elles soientpour la navigation dans un jeu et que vous appuyez souvent accidentellement sur la touche MAJ, vous pouvez attribuer un faible actionnement des touches ZQSD, et un plus élevé à la touche MAJ enfoncée.Le processus est très simple, que vous utilisiez le logicielou l'affichage OLED intégré du clavier. Ce joli écran OLED, monté au-dessus des touches numériques, indique même en temps réel à quelle distance chaque touche est enfoncée et si elle a encore atteint le point d'actionnement.Les claviers disposent donc également d'unqui peut afficher les personnalisations et permettre de les configurer sans avoir à utiliser l'utilitaire logiciel de la société. Il permet également d'afficher lesde messagerie (Discord) ou encore Spotify.L'coûtera 200$. Les switches seront au choix en Cherry MX Brown, Red, ou Blue, et seront disponibles le 11 juin (le premier jour de l' E3 !). L'Apex Pro TKL coûtera 180$ lorsqu'il sera expédié, à l'automne.