COMPUTEX 2019 - Lifting des Alienware m15 et m17 : plus beaux, plus fins et plus puissants

Un petit lifting s'impose

De légères différences avec l'Area-51m

Source : The Verge

Au Computex 2019 , la sociétéa annoncé un lifting de ses portables «», le m15 et le m17.Le nouveau design des m15 et m17 emprunte beaucoup à l', au point que les nouveaux ordinateurs portables ressemblent pour l'essentiel aux versions allégées du modèle phare. Toujours aussi imposants (ordinateurs portables de jeu oblige) ils sont néanmoinsCe nouveau design représente ainsi la deuxième refonte majeure de la gamme principale d'ordinateurs portablesen moins d'un an : le m15 a été révisé à l'automne dernier, tandis que le m17 a été rafraîchi au CES. Ces changements ne sont pas que cosmétiques :, etqui incluent les derniers processeurset les derniers, GTX et RTX.Les modèles 15 pouces et 17 pouces sont pratiquement identiques, mis à part la taille de l'écran et les options d'affichage : le modèle 15 pouces offrira le choix entre des panneaux 1080p à 60Hz, 144Hz ou 240Hz ou un panneau OLED 4K 60Hz. Ces deux derniers offriront par ailleurs une fonction de(Tobii), ce qui, selon Dell, est une première pour un ordinateur portable de 15 pouces. À côté de ça, le modèle 17 pouces ne proposera que des panneaux 1080p 60Hz ou 144Hz (avec l'option 144Hz incluant également la fonction de traçage des yeux).Contrairement à l'Area-51m qui permettait de modifier les pièces soi-même et facilement (et ce quelles que soient les spécificités à l'achat), les nouveaux modèles m15 ou m17 sont coincés. Les seules pièces remplaçables par l'utilisateur seront les. Vous devrez donc planifier à l'avance le choix du CPU, du GPU et de la RAM.. Les deux formats ont été annoncés à partir de 1499$.