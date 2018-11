Game of Thrones, (intégrale en blu-ray) à 44,99€ au lieu de 89€ pour le Black Friday

Qu'il est encore loin le mois d'avril 2019 où les fans de Game of Thrones pourront enfin découvrir les tout derniers épisodes de Game of Thrones. En attendant de découvrir qui saura enfin conquérir le Trône et gouverner Westeros, une piqure de rappel ne sera pas de trop pour se remémorer des (très) nombreuses intrigues développées au cours des 7 saisons. Profitez donc de ces quelques semaines pour replonger dans la série évènement d'HBO ou tout simplement découvrir l'adaptation remarquable du monde créé par George R.R. Martin dans la meilleure qualité audio et vidéo disponible.