Fisker va présenter Ocean, son futur véhicule européen électrique à 42 000 euros, au MWC 2022

Fisker veut mettre les moyens pour attirer un public européen conséquent. Dans un marché où le SUV électrique est encore très cher, la firme se distingue avec son modèle Ocean, qui doit être lancé sur le Vieux Continent dès 41 900 euros. À ce prix-là, vous obtenez une voiture disposant d'une autonomie de 450 kilomètres et d'une puissance de 175 chevaux. C'est déjà très bien, mais la priorité de Fisker est, pour l'heure, de déployer la finition la plus élevée de l'Ocean.

Et là, la note est déjà plus salée. Il faut dire que cette version-là doit permettre d'obtenir 630 kilomètres d'autonomie entre deux charges, bénéficier d'une puissance de 550 chevaux et recevoir des panneaux solaires sur son toit qui, à l'année, peuvent fournir jusqu'à 3 000 kilomètres de recharge par énergie solaire.

Enfin, Fisker mise sur une bonne image écologique, puisque l'Ocean va être fabriqué en Autriche par Magna Steyr, avec un processus neutre en carbone. Le premier centre d'expérimentation de Fisker doit d'ailleurs voir le jour non loin de là, à Munich (Allemagne). Et la firme est ambitieuse, puisqu'elle souhaite écouler environ 60 000 exemplaires par an de l'Ocean en Europe. En attendant son arrivée sur le marché sous un format BtoC (vente directe aux acheteurs), le modèle est annoncé au prochain Motor World Congress, qui va se tenir du 28 février au 3 mars 2022 à Barcelone (Espagne).