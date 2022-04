Critique | Choose or Die : Netflix se lance dans la drague des fans d'horreur et de jeu vidéo

Choose or Die semble être une production à petit budget, ne disposant que quelques décors seulement et de peu de comédiens, pourtant le metteur en scène parvient à faire de ces contraintes une force. Il utilise chaque centimètre carré de ses environnements et mise sur l'imagination de ses spectateurs pour faire naître les étincelles d'angoisse et de malaise au fil des scènes.

L'une d'elle en particulier, montrant un rat visiblement dopé aux hormones (et que nous ne verrons d'ailleurs jamais) dans un appartement, nous est apparue comme la séquence horrifique la plus réussie du film, alors que la caméra se contente de filmer un écran monochrome et un vieux jeu 8 bits.