Critique | Freaks Out : l'Italie fait son super cirque

Il est d'ailleurs « plaisant » de voir ce conflit depuis un angle et un pays un peu différent de d'habitude. Si on aurait peut-être apprécié un peu plus de contexte historique pour replacer plus exactement la situation de l'Italie et des italiens tiraillés à ce moment du conflit dominé par le nazisme et le fascisme, reste que le dépaysement demeure et que le choix de proposer un film qui parle plusieurs langues (italien, allemand…) était le bon.