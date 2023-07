Hayao Miyazaki : son dernier film sera en IMAX

Jusqu'à maintenant, aucun film de Miyazaki n'avait bénéficié de ce format au moment de leur sortie. Quand on connaît l'univers visuel et sonore du réalisateur, on ne peut qu'imaginer les bienfaits que l'IMAX apporterait au spectateur en matière d'expérience cinématographique. L'attente était déjà très forte autour du film How do you live ?, et cette annonce ne fait que la renforcer. Par ailleurs, de nombreux films hollywoodiens sont directement tournés dans ce format pour que le rendu à l'écran soit à couper le souffle.