Un film inspiré de Streets of Rage serait en préparation avec le créateur de John Wick

Lancée en 1991 et revenue sur le devant de la scène en 2020 avec l'acclamé Streets of Rage 4, la licence proposant des combats de type beat them all aurait même déjà trouvé quelqu'un pour écrire le script de sa version cinéma. Il s'agit de Derek Kolstad, créateur de la saga d'action John Wick et scénariste du film d'action Nobody. Un choix logique donc, tandis que la production devrait être assurée par dj2 Entertainment (Sonic et la future adaptation de It Takes Two) et Escape Artists (The Equalizer).